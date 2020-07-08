ليبيا – تلقى وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري أمس الثلاثاء مكالمة هاتفية من الوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية James Cleverly”.

الوزيران استعرضا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مواقف ورؤى البلدين إزاء أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا.

وأعرب الوزيران في خصوص الملف الليبي عن الحاجة إلى مواصلة دعم المساعي الرامية لتحقيق التسوية السياسية الشاملة وذلك طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل سياسي ليبي- ليبي يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.