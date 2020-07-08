إيطاليا – كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن وكيل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيللي يتفاوض مع نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم، من أجل التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.

وقال موقع “سبورت بريس 24” الإيطالي أن وكيل بالوتيللي يتفاوض مع بطل الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم.

وأضاف التقرير أن اللاعب الإيطالي تلقى عرضا في الأسابيع الماضية، من فريق غلطة سراي التركي، لكن اللعب في نادي الشارقة يحفزه إلى حد كبير ولديه الرغبة في الظهور بالدوري الإماراتي، وأكد وكيل بالوتيللي أنه يعمل بجد لإنهاء انتقال اللاعب إلى الشارقة.

بينما أفاد موقع “الخليج الرياضي” بأن دانييل كيباروجلو وكيل أعمال ماريو بالوتيللي زار نادي الشارقة يوم الاثنين الماضي، واجتمع مع المسؤولين في النادي لمناقشة التعاون بين الجانبين لتأسيس أكاديمية لكرة القدم في المستقبل وليس للدخول في مفاوضات لانتقال موكله إلى الشارقة.

وأوضح أن الوكيل وضع صورة له في نادي الشارقة على حسابه في تطبيق “إنستغرام” وعلق عليها “في نادي الشارقة”، ما جعل وسائل الإعلام الإيطالية تتحدث عن قرب انتقال بالوتيللي إلى نادي الشارقة.

ورفع بالوتيللي دعوى قضائية للحصول على مستحقاته المالية لدى نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم، الذي يسعى للاستغناء عن خدمات اللاعب، وكان تقرير إخباري قد ذكر أن نادي بريشيا منع بالوتيللي من دخول المعسكر التدريبي للفريق، وذلك لدى عودته قبل يوم واحد من موعد نهاية الشهادة الطبية التي كان قدمها لتبرير غيابه عن التدريبات، بداعي معاناته من مشكلات معوية.

المصدر: وكالات