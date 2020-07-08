الولايات المتحدة – تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم، مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد يوم من تسجيل مؤشر ستاندرد اند بورز500 أطول سلسلة مكاسب هذا العام.

وأظهر المؤشر ناسداك، أداء أفضل من المؤشرين الرئيسيين الآخرين في بورصة وول ستريت، وسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، أثناء التعاملات قبل أن يرتد ليغلق منخفضا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي، جلسة التداول منخفضا 396.85 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 25890.18 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 34.40 نقطة، أو 1.08 بالمئة ليغلق عند 3145.32 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع، منخفضا 89.76 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 10343.89 نقطة.

وأعلنت أجزاء واسعة في الولايات المتحدة، عن عشرات الآلاف من الإصابات بالفيروس، ووسعت نيويورك الحجر الصحي للمسافرين ليشمل الزائرين من ثلاث ولايات أخرى بينما ألغت منطقة ميامي الكبرى في فلوريدا عمليات إعادة الفتح.

المصدر: رويترز