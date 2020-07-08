توزيع الميداليات الذهبية في الدوري الروسي الممتاز على لاعبي زينيت

توزيع الميداليات الذهبية في الدوري الروسي الممتاز على لاعبي زينيت

روسيا – تسلم لاعبيو فريق زينيت بطرسبورغ المتوج بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، الميداليات الذهبية عقب فوزه على ضيفه سوتشي (2-1) اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ27 من الدوري.

وأحرز هدفي أبطال الدوري كل من المهاجمين البرازيلي مالكوم والإيراني سردار أزمون في الدقيقيتن (33 و77) على الترتيب.

وذلك ردا على الهدف المبكر لفريق سوتشي، الذي سجله المهاجم أنطون زابولوتني في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.

وحسم زينيت لقب بطل الدوري للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، مبكرا في الجولة الماضية خارج أرضه عقب فوزه على مضيفه كراسنودار بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويتربع زينيت بطرسبورغ على عرش صدارة الدوري برصيده 65 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد سوتشي عند 30 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على يلم الترتيب.

المصدر: RT