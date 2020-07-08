حزب خمس نجوم الإيطالي: تثمن اقرار مجلس الشيوخ اعادة تمويل البعثة العسكرية الايطالية في ليبيا

حزب خمس نجوم الإيطالي: تثمن اقرار مجلس الشيوخ اعادة تمويل البعثة العسكرية الايطالية في ليبيا

ليبيا – ثمنت حركة خمس نجوم الايطالية تصويت مجلس الشيوخ الايطالي لصالح اعادة تمويل البعثة العسكرية في ليبيا لتدريب ودعم حرس السواحل الليبي للتصدي للهجرة غير النظامية.

مجلس الشيوخ أقر أمس الثلاثاء وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية بعد جدل داخل الائتلاف الحاكم في تصويت منفصل حول ليبيا بشأن تجديد تمويل البعثات الايطالية في الخارج لعام آخر كما صادق المجلس على الجزء الخاص بليبيا بموافقة 260 برلمانيا ورفض 14 آخرين بينما امتنع عضوان عن التصويت.

وقالت حركة خمس نجوم شريكة الحزب الديمقراطي وأحزاب يسارية صغيرة في الائتلاف الحاكم إن التزام إيطاليا تجاه ليبيا بدعم الحكومة الشرعية في طرابلس في مكافحة الهجرة غير النظامية يستجيب للمصلحة الوطنية ذات الاولوية والأهمية الواضحة.

وأضافت:” نأمل أن يكون التعاون مع ليبيا في إطار أوروبي بشكل متزايد وليس ثنائي فقط والذي يجب أن يستمر على أسس متجددة ومتينة أي أن يمتثل كشرط أساسي الى الحماية الكاملة لحقوق الإنسان للمهاجرين والاحترام الصارم للاتفاقيات الدولية”.

حركة خمس نجوم الإيطالية ذكرت :”بفضل عمل الحكومة الإيطالية وخاصة وزير الخارجية لويجي دي مايو وافقت طرابلس على مراجعة مذكرة التعاون لعام 2017 ونأمل أن تنتهي إجراءات التعديل في أقرب وقت ممكن”.