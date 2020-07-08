ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز دور فرنسا في ليبيا بـ”القذر”، مشيراً إلى أن دور الأخيرة أصبح ينكمش تدريجياً.

دبرز اعتقد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن سحب القطع البحرية في عملية “ايريني” التي أطلقها الإتحاد الأوروبي تعكس دور فرنسا بالمشهد، لافتاً إلى أن انكماش الدور الفرنسي هو لصالح حكومة الوفاق.

وأضاف العضو الموالي لتركيا :” من خلال تتبعنا لمحكمة الجنايات الدولية وترحيبها بالطلب الذي بموجبه ستتواجد البعثة التابعة لها لتتبع الجرائم التي اقترفت جنوب العاصمة من زرع الألغام والمقابر الجماعية التي ستطال فرنسا، بغض النظر عن الخصومة ما بين تركيا وفرنسا هناك خصومة غير معلنة بين إيطاليا ومن يدعمها وفرنسا بالتالي الدور الفرنسي سينكمش وسيتلاشى عندما تلاحق بعض الجرائم في الشأن الليبي حيث ستطال القوات الفرنسية المتواجدة والتي هربت لتونس بشكل أو بآخر”.

كما أبدى تحفظه على أن يكون دور فرنسا بالمشهد الليبي كلاعب أساسي، معتبراً أنها حاولت وكان أكبر مدخل لها مشروعها في الجنوب الليبي وفقاً لقوله.

وتوقع دبرز أن ينكمش دور فرنسا أكثر خلال الفترة القادمة دون تمكنها من فعل شيء إطلاقاً خاصة بعد تصاعد المشهد عقب ما حصل في الوطية، مؤكداً على أن فرنسا ستصبح خارج اللعبة لأنها محاصرة من عدة جهات والدور الأمريكي سيجعل من الدور الفرنسي يتلاشى حسب قوله.