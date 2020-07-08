ليبيا – قال النائب المصري وعضو البرلمان العربي احمد رسلان إن البرلمان العربي أرسل لجامعة الدول العربية توصيات لمعاقبة تركيا لأنها تهدد الأمن القومي العربي.

رسلان أشار في تصريحات خاصة لصحيفة” المختار العربي” إلى أن تركيا تهدد سيادة دولاً عربية مثل ليبيا وسوريا والعراق بما يخالف المواثيق الدولية اعتماداً على عضويتها في حلف الناتو.

وتابع” أن فرنسا أعلنت احتجاجها على التصرفات التركية في ليبيا حيث وصفتها بأنها تخترق القرارات الاممية التي تمنع تدفق السلاح إلى ليبيا لإيقاف الصراع والاقتتال الأهلي، فرنسا قررت أن تراقب تفعيل قرارات منع التسليح لإيقاف الدمار الحاصل في ليبيا”.

كما اعتبر أن مقترحات البرلمان العربي لمعاقبة تركيا يجب أن تنفذها جامعة الدول العربية لأنها سيكون لها بالغ الأثر في الضغط على النظام التركي فالتوصيات هي منع التبادل التجاري العربي التركي بجميع أشكاله وإيقاف أي مشاريع مشتركة بين العرب والاتراك وإرسال مذكرات احتجاج لمجلس الأمن والأمم المتحدة لفرض عقوبات على تركيا إن لم تتوقف عن محاولاتها للسيطرة على ممرات المياه في الوطن العربي والمطالبة بعقوبات اقتصادية رادعة ضد تركيا إن لم تغير نهجها العدواني ضد الدول العربية علاوة على تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول العربية لتكوين قوات ردع عربي.