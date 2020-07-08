إيطاليا – عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما سجل هدفا في المباراة التي خسرها فريقه يوفنتوس أمام ميلان (2-4) أمس، في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وأحرز رونالدو، الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 53، بعدما انفرد بحارس ميلان ليضع الكرة على يمينه.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصاءات، فإن رونالدو بهذا الهدف، يكون قد ساهم بأهداف خلال آخر 17 مباراة في الدوري الإيطالي، سواء بالتسجيل أو بالصناعة.

وأشارت إلى أن “الدون” سجل خلال تلك المباريات، 21 هدفا وصنع 4 آخرين.

أما شبكة “أوبتا”، فقد أوضحت أن رونالدو سجل أكثر من 25 هدفا في موسم واحد، على مدار عشرة مواسم، بدءا من موسم 2007/2008.

وأكدت أن هذا الرقم لم يستطع أي لاعب تحقيقه في الدوريات الخمسة الكبرى خلال تلك الفترة، باستثناء ميسي، قائد نادي برشلونة.

المصدر: وكالات