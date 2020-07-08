ريال مدريد يبلغ نجم أياكس بقرار زيدان المخيب

هولندا – أكد تقرير صحفي إنجليزي اليوم الأربعاء، انسحاب ريال مدريد من سباق التعاقد مع اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك، نجم خط وسط فريق أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة “تيليغراف” الهولندية، فإن ريال مدريد أبلغ فان دي بيك بأنه لن يتمكن من تنفيذ الاتفاق الذي عقد بين الطرفين، بسبب قرار من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، الذي جمد الصفقة.

وكان ريال مدريد قد عقد اتفاقا بينه وبين فان دي بيك وأياكس على ضم اللاعب هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد أخبرت فان دي بيك بالبحث عن ناد آخر، في ظل حاجته لضم لاعبي وسط آخرين، من بينهم الفرنسي بول بوغبا.

يذكر أن مانشستر يونايتد يعد أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع فان دي بيك (23 عاما) هذا الصيف.

المصدر: وكالات