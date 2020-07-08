إسبانيا – قرر فريق ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، إخضاع مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش للعزل الصحي المنزلي، بعد مخالطته أحد أصدقائه المصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وبحسب برنامج “الشيرينجيتو” الإسباني الشهير، فإن الساعات القليلة الماضية شهدت عزل لوكا يوفيتش في منزله، بعد أن كان بصحبة صديق له، ثبتت إصابته بكورونا.

وغاب المهاجم الصربي عن تدريبات ريال مدريد خلال اليومين الماضيين، على الرغم من أن الاختبار الأول الذي خضع له ظهرت نتيجته سلبية.

ومن المنتظر أن يخضع يوفيتش لاختبار آخر خلال الأيام المقبلة.

وسيغيب بالتالي يوفيتش عن مباراة فريقه المقبلة ضد ضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات