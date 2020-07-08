روسيا – اكد محافظ دائرة تشوكوتكا الروسية رومان كوبين، إن شركة Kinross Gold الكندية، ستبدأ باستثمار منجم جديد للذهب في مقاطعة تشوكوتكا، الواقعة في شمال شرقي روسيا.

وأضاف: “ستواصل شركة Kinrossrussia العمل في تشوكوتكا. وستقوم بتطوير واستثمار المنجم الجديد كايمنفوفا”.

وأشار إلى أن Kinross Gold الكندية، تعمل في المنطقة منذ ما يقرب من 15 عاما. وشدد على أنها شركة مسؤولة اجتماعيا، وتهتم بالبيئة وبتقاليد الشعوب الأصلية في المنطقة.

وأضاف المسؤول الروسي أن مستثمرا كبيرا آخر، قد يظهر هذا العام في منطقة بيفيك، حيث تقع أقصى مدينة في شمال روسيا.

ومن المتوقع أن تجري مؤسسة “روس ميدرا” (المشرفة على استثمار الثروات الباطنية في روسيا) في 11 أغسطس المقبل مزادا لأحد أكبر مناجم القصدير في روسيا.

المصدر: “تاس”