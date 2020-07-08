ليبيا – تلقى سامح شكري وزير الخارجية المصري أمس الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني دومينيك راب حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أنه تم مناقشة الأوضاع في ليبيا حيث شدد وزير الخارجية على خطورة أية تدخلات أجنبية غير شرعية.

ونوّه بضرورة احتواء الأزمة والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن شكري وراب اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة ولندن خلال الفترة القادمة إزاء كافة الملفات والقضايا محل الاهتمام المتبادل.