ليبيا – قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج إن ليبيا ومصر دولتين متجاورتين وبينها خط حدودي 1200 كيلو متر، موضحًا أن هذا الخط الحدودي يعتبر الأطول بين أي دولتين.

اللواء فرج وخلال حواره هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة النهار وفقاً لما نقله موقع “صدى البلد” المصري أمس الثلاثاء أضاف أن رئيس مجلس النواب الليبي هو عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطني الليبي.

وأوضح أن ليبيا تعرضت لمشكلات كثيرة وانتشار للإرهابيين بعد معمر القذافي ، مؤكدًا انتشار الجماعات الإرهابية والمتشددة في ليبيا بعد مقتل القذافي وأصبحت بؤرة لتجارة السلاح.

ولفت إلى أن داعش وقادتها أبرزهم الإرهابي هشام عشماوي خرجوا من ليبيا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية في مصر وأن منطقة شرق المتوسط ممتلئة بمنطقة آبار غاز لا تضم تركيا وأن رجب طيب أردوغان من خلال اتفاقه مع فائز السراج يسعى إلى نهب ثروة ليبيا من الغاز بشرق المتوسط.

وأشار إلى أن النظام التركي يواصل انتهاكاته بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية لقبرص وجزيرة كريت وأردوغان يحاول السيطرة بميليشياته على سرت للاستيلاء على حقول وآبار الهلال النفطي في ليبيا.

مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق أكد أن تصريحات الرئيس السيسي بأن أمن سرت خط أحمر هو الحفاظ على الأمن القومي المصري ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي قيامه بترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان مما ساهم في زيادة الاستثمار في التنقيب عن الغاز.