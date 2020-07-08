فلسطين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس أنه تم تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وحالة وفاة واحدة في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن بين الإصابات الجديدة 278 في محافظة الخليل، وورد في بيان عنها: “بلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 23 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها ست حالات خاضعة للتنفس الاصطناعي”.

وأظهرت البيانات أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي، بلغ 5092، منها 4402 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الوفيات 22.

المصدر: رويترز