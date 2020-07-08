انجلترا – أكد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن لاعبه آدم لالانا، لن يلعب لـ”الريدز” مرة أخرى، رغم تمديد عقده لفترة قصيرة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب للصحفيين عشية مواجهة ليفربول ومضيفه برايتون المقررة مساء اليوم الأربعاء لحساب الأسبوع الــ34 من الدوري الإنجليزي: “آدم سيترك النادي في الصيف بكل وضوح، موجود ويتدرب بنسبة مئة بالمئة، لكن طالما لن نحتاج إليه فإنه سيتدرب فقط”.

وأضاف: “كانت هناك العديد من النقاشات حول اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، وكان من الواضح أننا سنمدد عقد آدم، وأراد ذلك أيضا”.

وتابع المدرب الألماني: “لن نخاطر بمستقبله.. إنه واحد من أكثر اللاعبين المهمين منذ أن جئت إلى هنا، ولذلك أتمنى له الأفضل في مسيرته، إنه أسطورة بالفعل، ويستطيع الآن أن يكون أسطورة في مكان آخر اعتبارا من الموسم المقبل”.

ولم يخض لالانا (32 عاما)، الذي عانى من الإصابات خلال آخر موسمين، أي مباراة منذ استئناف الدوري الإنجليزي بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يرحل لالانا عن “الريدز” مجانا مع نهاية عقده في 30 يونيو الماضي، لكنه مدد تعاقده حتى انتهاء المباريات المتبقية في الموسم الحالي.

المصدر: وكالات