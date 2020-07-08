ليبيا – صرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أنه لحل الوضع في ليبيا من الضروري وقف فوري للأعمال القتالية ولمحاولات الأطراف دفع قواتها في أي اتجاه.

لافروف وفي تصريحات خلال لقاء عبر الفيديو مع وزراء خارجية الترويكا التابعة للاتحاد الأفريقي التي تضم جمهورية مصر وجنوب أفريقية والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “من الناحية العملية لا يمكن تحقيق ذلك سوا من خلال التوقف فورا عن الأعمال القتالية ووقف محاولات تقدم كل من الجماعات المسلحة غربا وشرقا في أي اتجاه.”