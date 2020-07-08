بغداد – بحث وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، امس مع السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، “العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها”.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر الوزارة ببغداد، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط العراقي.

ونقل البيان عن الوزير النجم قوله، إن “العلاقة بين البلدين مبنية على عمق تاريخي وترابط كبير بين الشعبين تعززت بمصالح مشتركة في قطاعات الاستثمار والسياحة والطب والسكن وغيرها”.

وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا جملة ملفات بينها “القرض المقدم من الحكومة التركية إلى العراق، ضمن مؤتمر الكويت والبالغ 5 مليارات دولار، وكذلك مشروع إعادة إعمار مطار الموصل (شمال)”.

وأضاف أن الجانبان ناقشا أيضا “توفير الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي بين العراق وتركيا، وكذلك مشروع المنفذ الحدودي الثاني (بين البلدين)، ومشاريع البنى التحتية فيما يخص المياه، ومشروع إنشاء عدد من المستشفيات في العراق التي تنفذها شركات تركية”.

من جانبه، أعرب السفير التركي، عن حرص حكومة بلاده على “تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة”.

وأشار يلدز إلى أن “تطور العلاقات انعكس ايجابا على حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة”.

وأضاف، وفق البيان، أن “رفاهية وازدهار العراق من رفاهية وازدهار تركيا، مبديا استعداد الشركات التركية، للمساهمة في تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف يلدز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلى 15.8 مليار دولار في 2019 من 13 مليار دولار في 2018، مشيراً أن البلدين يهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار.

وتراجع التبادل التجاري بين البلدين في أعقاب سيطرة تنظيم “داعش” على ثلث مساحة العراق عام 2014.

واستعاد العراق كامل أراضيه من قبضة التنظيم عام 2017، حيث بدأ التبادل التجاري بين العراق وتركيا بالتعافي تدريجياً.

ويجري معظم التبادل التجاري بين البلدين من خلال معبرين حدودين يقعان في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق وهما إبراهيم الخليل – فيشخابور، وسرزيرة -أوزوملو.

فيما يجري نقل النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان شمالي العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، كما تعمل مئات الشركات التركية في مشاريع استثمارية بأنحاء العراق.

الأناضول