موسكو: ستتخذ تدابير جوابية إذا حاولوا تحديد حقوقنا في “السماء المفتوحة”

موسكو: ستتخذ تدابير جوابية إذا حاولوا تحديد حقوقنا في “السماء المفتوحة”

روسيا – أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستتخذ تدابير جوابية إذا جرت محاولات للحد من حقوقها كطرف في معاهدة “الأجواء المفتوحة”.

وجاء في تعليق وزعته وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، حول مؤتمر للدول المشاركة في معاهدة “الأجواء المفتوحة”، من أجل بحث عواقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية: “ستقوم روسيا باستمرار بتقييم استعداد الشركاء للوفاء بالتزاماتهم بالكامل بموجب شروط معاهدة الأجواء المفتوحة، والبحث عن حلول مقبولة من جانب الطرفين للمشكلات التي قد تنشأ”.

وأضافت الخارجية، في تعليقها: “إذا جرت محاولات للحد من حقوق روسيا، كطرف في معاهدة الأجواء المفتوحة، فسنتخذ تدابير جوابية”.

وقالت الوزارة: “مع الأخذ بالاعتبار، التقييمات المذكورة أعلاه، وكذلك المصالح الأمنية لروسيا وحلفائها، سيتم تحديد النهج الروسي اللاحق بخصوص المعاهدة”.

المصدر: تاس