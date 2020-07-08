انجلترا – قاد داني ويلباك، فريقه واتفورد لتحقيق فوز ثمين على نوريتش سيتي، بنتيجة 2-1، في مباراة جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، ضمن الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم نوريتش في الدقيقة الرابعة، بهدف حمل توقيع إميليانو بوينديا، وبعد ذلك بخمس دقائق، أدرك كريغ داوسون، هدف التعادل لواتفورد، ثم أضاف ويلباك الهدف الثاني بطريقة مميزة في الدقيقة 55، بعدما استقبل كرة مرتدة من دفاعات نوريتش، بضربة مقصية غاية في الروعة لتستقر الكرة في الشباك.

وهذا الهدف هو الأول لويلباك في الدوري الإنجليزي منذ العام 2018.

ورفع واتفورد رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة في المركز الـ17، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المرتبة الـ20 الأخيرة.

المصدر: RT