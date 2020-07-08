ليبيا – تبادل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الثلاثاء مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني وجهات النظر بشأن المستجدات في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط.

جاء ذلك في تصريحات لأكار وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية عقب عقده لقاء ثنائياً مع غويريني وترأسهما اجتماع وفدي البلدين بالعاصمة أنقرة.

وأعرب الوزير التركي عن سعادته لاستضافة نظيره الإيطالي في أنقرة، مضيفاً: “لقد عقدنا اجتماعا بناء ومثمراً حيث تبادلنا خلاله وجهات النظر حول بلدينا والناتو والعديد من القضايا المتعلقة بمنطقتنا”.

وأضاف: “تبادلت مع نظيري الإيطالي وجهات النظر بخصوص مسائل متعلقة بعلاقاتنا الثنائية وقضايا إقليمية على رأسها ليبيا وسوريا، وبحثنا المستجدات في شرق المتوسط”.

بدوره أعرب غويريني عن سعادته للقاء نظيره التركي، مبدياً شكره لأكار على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

وأوضح:” لقد تحدثنا أيضاً عن العديد من القضايا التي تتطلب الاستقرار بينها سوريا وليبيا والعراق وشرق المتوسط وتطابقت وجهات نظرنا حول ضرورة إيجاد حل سياسي لتحقيق السلام في ليبيا”.