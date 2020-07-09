ليبيا – جدد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط رفض وإدانة الجامعة كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، مطالبا بالوقف الفوري للقتال بين الأطراف الليبية.

أبو الغيط وفي كلمة ألقاها أمام الجلسة الخاصة لمجلس الأمن حول ليبيا نقلها موقع “روسيا اليوم” أمس الثلاثاء شدد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستئناف الحوار الوطني الخالص بين الأشقاء الليبيين للتوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد بمساراته الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأضاف:”هذه الجهود وتلك المسارات لا يمكن أن تنجح إلا في مناخ يخلو من كافة التدخلات الأجنبية وبعيداً عن التهديد الذي تمثله الجماعات والمليشيات المسلحة”.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط عرض في كلمته لنتائج الاجتماع الطارئ الأخير الذي عقده وزراء الخارجية العرب بشأن تطورات الأزمة الليبية في الـ 23 يونيو الماضي وأكد على التزام الجامعة بمواصلة جهودها ومساندة البعثة الأممية في ليبيا في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعا وزير الخارجية الألماني الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لهذا الشهر إلى جلسة حول ليبيا شاركت فيها المنظمات والدول الأطراف في عملية برلين.