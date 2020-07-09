ارتفاع ضحايا كورونا إلى نحو 550 ألف وفاة وأكثر من 12 مليون مصاب حول العالم

ارتفاع ضحايا كورونا إلى نحو 550 ألف وفاة وأكثر من 12 مليون مصاب حول العالم

جنيف – اقترب عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم من 550 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء الـ 12 مليون مصاب.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت حتى الآن أكثر من 132 ألف حالة وفاة، و3 ملايين و50 ألف إصابة.

وفي البرازيل حصد فيروس كورونا منذ بدء تفشيه أرواح 70 ألف شخص، فيما سجلت السلطات الصحية أكثر من 1.7 مليون إصابة.

وفي المرتبة الثالثة سجلت بريطانيا 44.6 ألف حالة وفاة وأكثر من 288 ألف إصابة، تليها إيطاليا بـنحو 35 ألف حالة وفاة وأكثر من 242 ألف إصابة.

وبحسب آخر الإحصاءات والأرقام لجامعة “جونز هوبكنز” باتت المكسيك في المرتبة الخامسة حيث توفي نحو 33 ألف شخص منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وتجاوز عدد المصابين 275 ألف مصاب.

وحصد فيروس كورونا في فرنسا أرواح نحو 30 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين أكثر من 206 آلاف مصاب منذ بدء تفشي الفيروس، تليها إسبانيا حيث سجلت أكثر من 28 ألف حالة وفاة و252 ألف إصابة.

وسجلت الهند، التي باتت في المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، وفاة نحو 21 ألف شخص، وأكثر من 742 ألف إصابة.

ورغم أن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة من حيث الإصابات، إذ سجلت حتى الآن أكثرمن 700 ألف إصابة، إلا أن حصيلة الوفيات لم تتجاوز 10.7 ألف حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: جامعة جونز هوبكنز