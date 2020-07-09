الأردن – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، امس عدم تسجيل إصابات كورونا جديدة في المملكة لا محلية ولا خارجية.

وقال العضايلة خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء إن الايجاز سينشر عقب المؤتمر الذي لم يحضره وزير الصحة الدكتور سعد جابر.

وأشارت لجنة كورونا في الأردن إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة يبقى عن 1169 حالة.

وأعلنت عن تسجيل 8 حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى “الأمير حمزة”.

وأضافت تم إجراء 6530 فحصا مختبريا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 440825 فحصا.

كما أكدت أن عدد الوفيات في المملكة جراء الفيروس بقي من دون تغيير، 10 حالات وفاة.

المصدر: RT + “وكالات أردنية”