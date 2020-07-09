ليبيا – حذر وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أمس الأربعاء من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة.

بوقادوم دعا في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن حول الأزمة الليبية عبر الفيديو كونفرانس وفقاً لوكالة “روسيا اليوم”، جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأكد على أن المقاربة الجزائرية تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على حقن الدماء وحث الليبيين على انتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للازمة وفقاً للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين وذلك مع المراعاة التامة والاحترام الكامل لإرادة الشعب الليبي.