الحكومة اللبنانية تؤكد أنها لا تنوي التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود

الحكومة اللبنانية تؤكد أنها لا تنوي التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود

لبنان – اكد وزير الطاقة، ريمون غجر، إن لبنان لا يعتزم حاليا التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود، وذلك بعدما قال الأمين العام لحزب الله إنه يجري محادثات مع الحكومة اللبنانية بهذا الشأن.

وقال غجر، في إشارة لمحادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمدادات وقود محتملة، إنه لا توجد خطط في الوقت الراهن للتفاوض مع إيران لاستيراد الوقود وإن المناقشات الحالية تجري مع العراق.

كان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قال الثلاثاء الماضي إن “نقاشا هادئا” يجري مع الحكومة على فكرة شراء لبنان المنتجات المكررة من إيران بالليرة اللبنانية، لتخفيف الضغوط على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أمس الأربعاء إن استيراد النفط من إيران لن يكون مقبولا.

وأضاف “سيكون منتجا خاضعا للعقوبات بالتأكيد، وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تمكن إيران من بيع النفط الخام في أي مكان، ويشمل ذلك حزب الله في المنطقة”.

ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة ونقص شديد في السيولة بالعملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80% من قيمتها منذ أكتوبر عندما بلغت الأزمة المحتدمة منذ فترة طويلة ذروتها.

المصدر: رويترز