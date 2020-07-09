مصر – قررت وزارة البترول والثروة المعدنية إبقاء أسعار الوقود المحلية دون تغيير، وذلك في إطار آلية مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر عن طريق ربطها بأسواق الطاقة العالمية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء امس، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة حيث سيظل سعر البنزين 95 أوكتان عند 8.50 جنيه مصري (0.5322 دولار) للتر، والبنزين 92 أوكتان 7.50 جنيه للتر، و80 أوكتان 6.25 جنيه، كما سيستمر سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

واطلعت اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام “برنت” من يوليو إلى سبتمبر 2020 مقارنة بالأسعار التي سادت من أبريل إلى يونيو 2020، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلى وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.

وألغت مصر على مدى الأعوام الـ3 الأخيرة معظم دعم منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بمساندة من صندوق النقد الدولي.

المصدر: وكالات