ليبيا – رأى وزير خارجية قطر محمد آل ثاني أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق الوطني.

الوزير القطري وفي كلمة له أمام اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الحالة في ليبيا بحسب بيان للخارجية القطرية قال :”لقد أصبح من الواضح أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق الوطني والالتزام بتنفيذ اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين”.

وأشار إلى إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع اتفاق الصخيرات الذي اعترف بحكومة الوفاق بوصفها “السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب).

واختتم قائلاً : “للأسف أيدت بعض الدول هذا الاتفاق في البداية لكنها لم تحترم الاتفاق بعد ذلك من خلال دعم الفصائل المتعارضة وتمكينها ضد الحكومة وأن هذه هي الطريقة التي وصلنا بها إلى ما نحن عليه الآن”.