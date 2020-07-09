سوريا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس أن مسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” يعدون عملية استفزازية في عدد من البلدات السورية بواسطة 15 عبوة ناسفة تحتوي على مواد مجهولة.

وقال رئيس مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا ألكسندر شيربيتسكي: “تفيد المعلومات المتوفرة بأن المسلحين أنتجوا في مختبر خاص بمدينة سرمدا (في محافظة إدلب) 15 عبوة ناسفة مليئة بمواد سامة مجهولة”.

وأضاف شيربيتسكي أن مصادر أهلية ذكرت أن مسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي “يخططون لتنفيذ عملية استفزازية في منطقة بلدات سفوهن وفطيرة وفليفل”.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطة يتمثل في توجيه اتهامات للسلطات السورية باستخدام أسلحة كيميائية.

المصدر: وكالات