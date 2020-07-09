ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الاربعاء مع وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز يضم كل من الرئيس التنفيذي للشركة ومدير عام ايني للموارد الطبيعية والمدير الاقليمي لشمال أفريقيا بالإضافة لمدير عام شمال أفريقيا.

الاجتماع يأتي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس في إطار الشراكة في مجال النفط والغاز وسبل تطويرها وتناول الجهود المبذولة لإعادة فتح الحقول النفطية.

وأكد الجانبان على الأهمية القصوى لسرعة إعادة ضخ النفط، بالنظر للأثار السلبية الخطيرة مادياً وفنياً الناجمة عن استمرار الإغلاق.



من ناحية ثانية تابع الاجتماع مشاريع الشركة في ليبيا كما بحث ما تم مناقشته في اجتماعات سابقة حول تنفيذ شركة إيني لعدد من المشاريع في مجال الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات، والمتطلبات الفنية واللوجستية لتحقيق ذلك

وحضر عن الجانب الليبي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومستشار شؤون الطاقة الدكتور محمد ماشينة والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور وإبراهيم الفلاح.

