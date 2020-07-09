ليبيا – أكد مندوب المجلس الرئاسي لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن حكومتهم تسعى للسيطرة على كل المنشآت النفطية في كامل ليبيا، معتبراً أن توقيع أي اتفاق مع أي دولة حق مشروع ولا يمكن اعتباره تدخلاً أجنبياً في اشارة منه للإتفاق الموقع بين تركيا وفائز السراج المخالف للإتفاق السياسي.

السني قال وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية خلال اجتماع لمجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا إن النفط ثروة كل الليبيين لذلك تعمل حكومتهم على “تحريره من المرتزقة والمسلحين” على حد زعمه.

وندد مندوب الرئاسي الموالي لتركيا بما وصفه “تهديد” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحديثه عن أن سرت والجفرة “خط أحمر” أمام مسلحي حكومة الوفاق.

واختتم حديثه قائلاً : “نحتفظ بالحق في مقاضاة من منعوا تصدير النفط الليبي” .