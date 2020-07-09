الولايات المتحدة – أشهرت ماركة “بروكس براذرز” الأمريكية إفلاسها عقب تكبدها خسائر فادحة جراء أزمة كورونا، بعدما ألبست أكثرية الرؤساء الأمريكيين واستقطبت بزاتها وقمصانها اهتمام شخصيات عالمية.

وأعلنت الشركة في بيان صحفي، أنها “طلبت الحماية القانونية بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي بشأن حالات الإفلاس، والذي يتيح للشركات إعادة هيكلة أنفسها بمنأى عن دائنيها”.

الجدير بالذكر، أن زبائن هذه العلامة التجارية سيتمكنون من الاستمرار في ارتداء أزيائها بما أن مالك شركة “بروكس براذرز” رجل الأعمال الإيطالي، كلاوديو ديل فيكيو، سيبيعها ولن تتوقف بعدها عن العمل.

وبحسب البيان، فإن “بيع الشركة كان مطروحا قبل الوباء، في إطار دراسات استراتيجية عن مستقبلها”.

وأوضح متحدث باسم “بروكس براذرز”: “ألحق وباء (كوفيد-19) ضررا كبيرا بأنشطتنا، إذ أدت تدابير الحجر إلى إغلاق المتاجر على مدى أسابيع”.

ودفع الوباء بالشركة إلى إغلاق 51 متجرا لها في الولايات المتحدة، وهي تمتلك 500 متجر في العالم، بينها مئتان في أمريكا الشمالية.

وألبست هذه الشركة الأمريكية منذ إنشائها في 1818 أكثرية الرؤساء الأمريكيين، بينهم جون كيندي وأبراهام لينكولن وتيودور روزفيلت، وكان الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك أيضا من المولعين بقمصان هذه الماركة وبزاتها، فيما أرتدى خلفه نيكولا ساركوزي في الصورة الرسمية التي التقطت في قصر الإليزيه سنة 2007، بزة من صنع الشركة “شبيهة تماما بتلك التي ارتداها كيندي”.

المصدر: “وكالات”