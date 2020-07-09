ليبيا – قال وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي إن بعض الدول كررت مواقف قديمة بخصوص الأزمة الليبية وذلك خلال جلسة مجلس الأمن أمس الأربعاء ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مع الخطر الموجود حاليًا.

العرابي وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” عبر شاشة “صدى البلد” أضاف أن روسيا وفرنسا وإيطاليا كانوا على مستوى المسؤولية والحدث وأشاروا بشكل واضح لإعلان القاهرة كنموذج للحل السياسي.

وتابع: “تركيا تنقل الإرهابيين وفرنسا هي الدولة الوحيدة التي ذكرتها بالاسم في جلسة اليوم وأستغرب هذا الموقف كثيرًا وكأن دول العالم تخشى إدانة دولة إرهابية تدعم وتساند الإرهاب بكل الوسائل”.