اليابان – ابتكرت اليابان حلا سحريا لتعويض غياب الجمهور عن المدرجات، خلال مباريات كرة القدم، في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وذهب اليابانيون المميزون بعلم التكنولوجيا بعيدا عن غيرهم بأفكارهم، فقد وضعوا “الروبوتات” لملء المقاعد الفارغة في المدرجات، بدلا من وضع مجسمات من الورق.

وكان فريق بوروسيا مونشنغلادباخ قد بدأ بفكرة وضع المجسمات لملء المدرجات، ومنح قرابة 13 ألفا من مشجعيه فرصة الحصول على صورة مجسمة لهم بالحجم الطبيعي لوضعها في المدرجات مقابل 19 يورو للمجسم الواحد، وذلك بعد أن أصبح الدوري الألماني “البوندسليغا” أول الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يستأنف مبارياته بعد تفشي جائحة كورونا.

المصدر: وكالات