ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بينها الوضع في ليبيا.

تشاووش أوغلو أوضح في تصريحات صحفية أمس الأربعاء عقب زيارة أجراها لجونسون الذي انتهى من تلقي العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا وفقاً لوكالة” الأناضول” التركية، أنه التقى رئيس مجموعة تركيا في البرلمان البريطاني جيفري دونالدسون ونظيره دومينيك راب.

وأضاف: “من جانب آخر وجدنا فرصة لبحث الوضع في ليبيا وسوريا وقضايا إقليمية أخرى ومسائل متعلقة بحلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

وفيما يخص الشأن الليبي أكد أن البلدين يعتقدان أن الحل الوحيد للوضع في ليبيا هو الحل السياسي.

كما أردف: “بعد الآن فإننا نحتاج إلى تسريع العملية تحت مظلة الأمم المتحدة لكن بالطبع هناك شروط لدى الحكومة الشرعية بخصوص وقف إطلاق نار دائم يجب تنفيذها فيجب بعد الآن عدم انتهاك وقف إطلاق النار”.

وشدد على عدم وجود أي خلافات بالرأي بين المملكة المتحدة وتركيا بخصوص الحل السياسي ووحدة التراب الليبي.