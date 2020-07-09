ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن مجلس الأمن أدان التدخل التركي في ليبيا وبعدها بساعات تم تفريغ شحنات ضخمه من الأسلحة في موانئ ليبيا، معتبراً أن مجلس الأمن لا يعكس مصداقيه في موقفه لذلك الموقف الفرنسي “أشرف” من مواقف كثيرين من قيادات المجتمع الدولي بحسب قوله.

بكري أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن المجتمع الدولي يدعم إعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس السيسي لكنهم يعجزون عن تفعيله رغم اعترافهم بأنه يرسم ملامح خارطة الطريق للخروج من الأزمة الليبية.

ونوّه إلى أن فرنسا تعلن بوضوح دعمها للجيش المؤسسة الشرعية المنوط بها تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء علي الإرهاب وتفكيك المليشيات.

كما أضاف” اليوم مصر تعلن مجدداً ومن أرض الواقع تحذيرها العملي من المساس بالأمن القومي المصري، سرت خط أحمر وحكومة المليشيات راعية الإرهاب لا مكان لها، الدعم كل الدعم للشرعية والجيش، زئير الجيش المصري يدوي مصر تدعم الحل السياسي لكنها لن تصمت أمام تهديد أمنها القومي”.