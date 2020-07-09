بولتون يعتقد أن ترامب سيبادر بمد يده إلى “كيم” قبيل الانتخابات الرئاسية

بولتون يعتقد أن ترامب سيبادر بمد يده إلى “كيم” قبيل الانتخابات الرئاسية

الولايات المتحدة – اكد المستشار الرئاسي الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن ترامب يمكن أن يبادر عشية الانتخابات الرئاسية بعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونع أون.

ورأى بولتون في الوقت نفسه، في مقابلة مع صحيفة “سانكي شيمبون” اليابانية، أنه لا يجدر انتظار إحراز تقدم في العلاقات بين البلدين، لأن كوريا الشمالية متمسكة ببرنامجها النووي.

من جهة أخرى، أكد المستشار الرئاسي الأمريكي السابق أن الرئيس دونالد ترامب عاقد العزم على سحب القوات الأمريكية من اليابان وكوريا الجنوبية، إذا لم تقم سلطات هذين البلدين بزيادة الميزانية الخاصة بنشرهذه القوات.

ولفت بولتون إلى أن ترامب، على عكس أسلافه، يمكن حقا أن يتخذ قرارا بسحب القوات، مضيفا أن “مطالبته برسوم أعلى يتعين أن تؤخذ بصورة جدية أكبر”.

وأصبح معلوما منذ نوفمبر من العام الماضي أن ترامب ينوي الحصول من اليابان وكوريا الجنوبية على زيادة في النفقات المخصصة لتمويل القوات الأمريكية التي تحمي أراضيهما بما بين 4 إلى 5 أضعاف.

وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق بأن بولتون شخصيا نقل هذه المطالب إلى سيئول وطوكيو خلال زياراته لهما.

المصدر: وكالات