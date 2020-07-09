الولايات المتحدة – أشارت ماري ترامب ابنة أخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كتابها، إن عمها أهان العديد من النساء، بمن فيهن الفنانة مادونا والمتزلجة الأولمبية كاترينا ويت، بعد أن رفضتا مواعدته.

ووفقا لماري ترامب، فعندما وافقت على تأليف كتاب ترامب الثالث، والذي كان عنوان العمل فيه “فن العودة”، رفض المشاركة في المقابلات معها.

وأضافت في كتابها الذي حمل عنوان “كثير ولكن ليس كافيا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم”: “ذات يوم، أعطى ترامب ابنة أخيه نسخة من تسجيل يهين فيه مجموعة من النساء رفضن مواعدته، وقال لها إنه سيكون مادة جيدة لهذا الكتاب”.

وكتبت ماري أن التسجيل كان عبارة عن “خلاصة مظلمة” للنساء التي كان يتوقع أن يواعدهن، لكنهن وبعد أن رفضوه أصبحن فجأة الأسوأ والأقبح والأكثر سمنة بين من التقاهن على الإطلاق.

وكتبت ماري ترامب في كتابها كيف صنعت عائلتها أكثر الرجال خطورة في العالم، كما قالت إن الرئيس الحالي دمر والدها، وأضافت: “لقد دمر دونالد الذي كان قائدا لجدي وبتواطؤ وصمت وتقاعس أشقائه، والدي. أنا لا أستطيع أن أسمح له بتدمير بلدي”.

هذا ومن المقرر نشر الكتاب في 14 يوليو قبل أسبوعين من الموعد المقرر أصلا.

جدير بالذكر أن شقيق الرئيس الأصغر روبرت ترامب، رفع دعوى قضائية لمنع إصدار الكتاب، مستشهدا بـ”اتفاقية عدم الكشف” التي وقعتها ماري ترامب في عام 2001، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية قضت بأن الناشر “سايمون أند شوستر” غير ملزم بهذه الاتفاقية وسمحت بالحجز للمضي قدما للإفراج عن الكتاب.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية