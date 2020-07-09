الجزائر – نفت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، أن تكون قد اقترحت عدم ذبح الأضاحي هذا العام، بسبب الوضع الصحي العام الذي تمر به البلاد وسائر دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت جمعية العلماء المسلمين، في بيان على صفحتها في “فيسبوك”، إن “ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اقتراح عدم ذبح الأضاحي هذا العام هو كلام غير صحيح”.

وأضاف البيان أن “الجمعية تنفي نفيا قاطعا صدور هذا الكلام عنها”، مشيرا إلى أن “موقف الجمعية الرسمي من الموضوع سيصدر في فتوى شرعية قريبا”.

وكانت وسائل إعلام جزائرية نقلت في وقت سابق أمس الأربعاء، عن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعلام الله غلام الله، قوله إن “جمعية العلماء اقترحت عدم ذبح الأضاحي هذا العام، في انتظار أن تفصل لجنة الفتوى الوزارية في الموضوع، خلال أيام”.

المصدر: النهار أونلاين