ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الوضع في ليبيا لا يزال قلقًا للغاية، معتبراً أن التوازن غير المستقر هو نتيجة سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية في السنوات العشر الأخيرة وآخرها الهجوم العسكري على طرابلس في الـ 4 من شهر أبريل لعام 2019.

دي مايو وخلال مؤتمر وزاري نظمه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا “الإيطالية قال إنه وجه دعوة لضبط النفس والاعتدال لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج خلال زيارته الأخيرة لطرابلس، مشيراً إلى ضرورة توجيه نفس الرسالة إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وطالب بوقف كل التدخلات الأجنبية في انتهاك للحظر، داعياً جميع البلدان إلى وقف عمليات نقل الأسلحة والتعاون من خلال طريقة مخلصة.

كما دعا وزير الخارجية الإيطالي إلى التوصل لوقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وإعادة التنشيط السريع لإنتاج النفط وتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة.