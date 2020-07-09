سوريا – تناقلت وسائل إعلام محلية سورية وناشطون أنباء عن مقتل شاب على يد شخص في حي الفرقان بحلب عقب مشاجرة حصلت بين الطرفين نتيجة قيام أحدهما بإزالة صورة مرشح لمجلس الشعب، أمس الأربعاء.

وذكرت إذاعة “المدينة إف إم”، إن مشاجرة بين شابين من عشيرة واحدة بسبب خلاف على مكان لصق إعلان لأحد مرشحي مجلس الشعب، انتهت بقتل شخص يبلغ من العمر 37 عاما بطلق ناري، في الحي المذكور، فيما لم يتم الكشف عن هوية المرشح المختلف على تعليق صورته.

ووفقا لنشطاء فإن الأحداث تطورت إلى ملاسنة ثم خلاف ومشاجرة بين الشخصين. حيث قام القاتل بإطلاق الرصاص على الشخص الآخر وقتله، كما جرح عدد من الأشخاص الذين كانوا يحاولون فض المشاجرة.

يذكر أن انتخابات مجلس الشعب التي حددها مرسوم رئاسي تجري يوم الـ 19 من شهر يوليو الجاري.

المصدر: وكالات