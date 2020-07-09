كوريا ج – أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أن الولايات المتحدة أكدت أهمية استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، رغم قول الشمال إنه لا يعتزم العودة إلى طاولة المفاوضات.

ونفى نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيجن، الذي أنهى ثلاثة أيام من المحادثات في سيئول، تكهنات في وقت سابق بأنه يسعى للقاء مسؤولين كوريين شماليين خلال زيارته، لكنه قال إن واشنطن مستعدة للمحادثات مع كوريا الشمالية.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، في بيان: “أكد بيجن أهمية استئناف الحوار مع كوريا الشمالية”.

والتقى بيجن، المسؤول الأمريكي عن ملف كوريا الشمالية، بمستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، سوه هون.

ومن المقرر أن يصل بيجن إلى اليابان في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وتحاول كوريا الجنوبية تعزيز جهود السلام، ولعب سوه دورا رئيسيا في ترتيب قمتين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان ترامب قال يوم الثلاثاء الماضي إنه مستعد لعقد اجتماع آخر مع كيم ويعتقد أنه قد يكون مفيدا.

لكن كوريا الشمالية، التي يبدو أنها محبطة من غياب أي مؤشر على تخفيف العقوبات المفروضة عليها، قالت في الأسابيع الأخيرة إنها لا تنوي الجلوس مرة أخرى مع الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز