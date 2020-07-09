عرائس ايطاليا يتظاهرن بفساتين الزفاف .. صور

إيطاليا – أطلقت نحو 15 عروسا ظهرن بفساتين الزفاف وبكامل أناقتهن، في إيطاليا، صرخة احتجاج على إجراءات الإغلاق بسبب كورونا، لأنها تسببت في تأجيل حفلات زفافهن إلى مواعيد غير محددة.

وشاركت عرائس إيطاليا في احتجاجات جرت خارج المباني الحكومية جنبا إلى جنب مع الشركات الصناعية الأخرى المتضررة من الإغلاق، مثل المطاعم، وأصحاب صالات الأفراح والموسيقيين.

واقتضت إجراءات الإغلاق في إيطاليا بمنع إقامة حفلات الزفاف، لتفادي انتشار وباء كورونا، الأمر الذي أثار غضب الفتيات اللواتي كن قد حددن موعد زفافهن منذ وقت طويل، وحتى قبل ظهور الفيروس التاجي في ديسمبر الماضي وبدء تفشيه.

ونظمت جمعية حفلات الزفاف بإيطاليا التظاهرة التي استمرت لعدة ساعات دون أن يرتدي المشاركون فيها الكمامات الواقية من كورونا، حيث تشير الجمعية إلى أن شركات الزفاف خسرت نحو 80% من ميزانيتها بسبب قرارات الغلق، وهو ما يقدر بنحو 26 مليار يورو.

وحملت النساء لافتات تطالب بـ”حفلات زفاف بدون قيود” ، و “كسرت زيجاتنا” وبفتح “أبواب الكنيسة مغلقة لحفلات الزفاف” قبل أن يسرن عبر المدينة بفساتينهن البيضاء وكامل زينتهن.

وتم حظر جميع الأعمال والأنشطة غير الأساسية، بما في ذلك مراسم الزواج، في إيطاليا لمدة شهرين تقريبا حيث حاولت الدولة إبطاء انتشار فيروس كورونا في هذا البلد الذي كان في طليعة المتضررين من انتشاره.

المصدر:”البشائر”