ليبيا – أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الصراع الليبي دخل مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تبذل جهودا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في البلاد.

غوتيريس وفي اجتماع لمجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء قال:” الأمم المتحدة تبذل جهودا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في ليبيا… والصراع دخل مرحلة جديدة والتدخل الأجنبي صار في مستوى غير مسبوق”.

كما أعرب عن قلقه من الحشد العسكري وخروقات حظر السلاح، مضيفاً :”الأمم المتحدة ترحب بقرار مجلس الأمن حول تأسيس لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات ضد الإنسانية في ليبيا… والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المشورة في التحقيق حول المقابر الجماعية”.