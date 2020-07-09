الولايات المتحدة – رفع بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس”، اليوم الخميس، توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري. ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه أسواق الطاقة لضغوطات بفعل جائحة كورونا.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط من ماركة “برنت” 40.51 دولار، فيما توقع أن يبلغ سعر برميل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” 36.88 دولار.

وتعرضت أسواق النفط في العام الجاري لضغوطات مع تراجع الطلب على الذهب الأسود بفعل أزمة كورونا.

واتفقت دول مجموعة “أوبك+” في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري.

على أن تقلص هذه التخفيضات بشكل تدريجي بعد يوليو المقبل وحتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: “رويترز”