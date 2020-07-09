ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن انتخابات مجلسهم المزمع عقدها الأسبوع القادم هي الاستحقاق الخامس على التوالي للانتخابات التي تجري سنوياً منذ اتفاق الصخيرات عام 2015.

كرموس أشار في تصريح لموقع “عربي 21” القطري إلى أن النظام الداخلي للمجلس يقرر إجراء انتخابات سنوية لمكتب الرئاسة بالكامل حيث سيتم انتخاب رئيس ونائبي، وسيجري التصويت عن طريق الاقتراع السري في جلسة علنية منقولة على أغلب القنوات المرئية.

وأعرب عن تمنياته بأن يتخذ مجلس النواب مثل هذه الخطوة حتى يخرج من عنق الزجاجة والانتقال من مرحلة الجمود إلى التحرك السياسي الذي يأمل الجميع منه أن ينهي كل الصراعات التي لم ينتج عنها إلا الدمار والأحقاد بحسب قوله.