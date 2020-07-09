ليبيا – نفى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الأربعاء أي انحياز لبلاده في النزاع الليبي، مشدداً على أن باريس تجري محادثات مع جميع الأطراف وتندد بـ “ألاعيب الخداع” التي يمارسها البعض.

لودريان قال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي وفقاً لوكالة” روسيا اليوم” : “أسمع أشياء كثيرة عن أن فرنسا اختارت معسكر المشير خليفة حفتر.. من المهم توضيح كل هذا”.

وأضاف: “الجيش الليبي بقيادة حفتر حارب داعش حين كان التنظيم يسيطر على بعض المناطق في ليبيا.. حفتر حاول بعدها في أبريل 2019 الاستيلاء على طرابلس، نحن ندعم الجيش الذي قاتل داعش لكننا لا نقدم له دعماً عسكرياً فعالاً بل المشورة والدعم السياسي”.

كما دعا الوزير الفرنسي إلى اغتنام الفرصة عقب هدوء القتال في منطقة سرت والجفرة لتحويل هذا الهدوء إلى هدنة ثم لوقف لإطلاق النار.