الولايات المتحدة – تبرع الملياردير وارن بافيت، بنحو 2.9 مليار دولار من أسهم مؤسسة بيركشاير هاثاواي لأربع مؤسسات خيرية عائلية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وجاء ذلك في أحدث وليس أكبر، مساهمة خيرية يقدمها ضمن خطته للتنازل عن ثروته.

وقالت مؤسسة بيركشاير في بيان امس، إن التبرع السنوي الخامس عشر لبافيت بلغ 15.97 مليون سهم من الفئة “ب” في بيركشاير.

ويرفع هذا التبرع للمؤسسات الخيرية ما قدمه بافيت إلى أكثر من 37.4 مليار دولار منذ بدأ التبرع بأسهم شركته في 2006 وسيبلغ بافيت العام التسعين من عمره يوم 30 أغسطس.

ويخصص أربعة أخماس هذا التبرع لمؤسسة جيتس والباقي لمؤسسة سوزان تومسون بافيت، التي تحمل اسم زوجة بافيت الأولى الراحلة ومؤسسات خيرية يديرها أبناؤه هوارد وسوزان وبيتر وهي مؤسسة هوارد جيه بافيت ومؤسسة شيروود ومؤسسة نوفو.

وبلغ أكبر تبرع لبافيت 3.61 مليار دولار في 2019 عندما كان سعر سهم بيركشاير مرتفعا.

وعلى الرغم من تبرع بافيت بنسبة 48 في المئة من أسهمه في بيركشاير، فإنه ما زال يملك نحو 15.2 في المئة من أسهم الشركة التي تقع في مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية، ويسيطر على ما يقرب من ثلث قوتها التصويتية.

المصدر: رويترز