إيطاليا – أعلنت إيطاليا، امس، توصلها إلى اتفاق مع الجزائر لإطلاق مفاوضات حول ترسيم الحدود بين البلدين.

وأجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، لقاء في العاصمة روما مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، حيث اتفقا على بدء مفاوضات، اعتبارا من سبتمبر المقبل، حول ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وتقدم دي مايو، حسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، بالشكر لبوقادوم على التضامن الذي أبدته الجزائر تجاه إيطاليا خلال ذروة تفشي وباء فيروس كورونا في بلاده.

كما جدد الوزيران التأكيد على “علاقة الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية التي توحد إيطاليا والجزائر”، فيما أشار دي مايو إلى اهتمام إيطاليا بـ”تعميق الحوار السياسي” بين البلدين.

وبحث الوزيران في هذا الصدد مواعيد الاجتماعات الثنائية المهمة في المستقبل القريب، مثل القمة الحكومية الإيطالية الجزائرية الرابعة والحوار الاستراتيجي حول القضايا السياسية والأمنية ومنتدى الأعمال الإيطالي الجزائري.

وشدد دي مايو على “استعداد إيطاليا لتعزيز التعاون مع السلطات الجزائرية في إدارة الهجرة غير النظامية”.

المصدر: “آكي”