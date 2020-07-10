العراق – أعلنت لجنة التراخيص في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة الاتحاد الآسيوي على استثناء الأندية العراقية من شروط التراخيص المحلية للموسم المقبل بسبب جائحة كورونا.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، امس، إن: “الهيئة التطبيعية خاطبت الاتحاد الآسيوي لاستثناء أندية الدوري الممتاز من شروط التراخيص، بشرط تطبيق نظام التراخيص على الأندية التي ستشارك في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وأضافت: “بالرغم من إعفاء الأندية العراقية من التراخيص للمشاركة في الدوري المحلي، لكن يتوجب على كل ناد تقديم وثائق معايير التراخيص الخمسة، وحسب الأصول والضوابط من أجل إكمال متطلبات المشاركة في الدوري، وحفاظا على السمات الاحترافية لكرة القدم”.

وتابعت اللجنة “تسلمنا إشعارا من لجنة التراخيص الآسيوية مرفقا ببعض التحديثات ونتائج الشكاوى المالية المقدمة من قبل لاعبين ومدربين وأندية، وقد تم إشعار مدراء تراخيص الأندية، وتمت مخاطبة الأندية من خلال أمانة السر لإتمام اللازم حسب المهلة المحدد”.

المصدر: RT