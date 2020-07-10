ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي إن مجلس الأمن لن يصدر قراراً يوم 13 المقبل في صالح القضية الليبية، مشيرًا إلى أن القرار المتوقع هو دعوة الأطراف إلى المفاوضات فقط.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “الهلال اليوم” أمس الخميس أوضح أن القوى العظمى هي من تمتلك حل القضية الليبية والتي لا تريد الحل الآن، مشيرًا إلى أن روسيا تغض الطرف على نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لإخلاء سبيل 32 ألف إرهابي في بلاد الشام من الإرهاب.

وأكد أن تركيا وضعت الخطوط الأولى لاحتلال ليبيا وهي تزداد يومًا بعد يوم تغولا وإيغالًا في حقوق السيادة الوطنية لأنها وجدت أمامها حكومة منبطحة مستعدة للتسليم في كل شيء مقابل حمايتها.

وأوضح أن تفكيك المليشيات يأتي أولاً بترحيل المرتزقة من ليبيا التي جلبتهم تركيا والليبيين حيث يتم إعطائهم دورات تأهيلية لمدة عام قبل إدماجهم في المجتمع مرة أخرى، مشدداً أن التجاذبات الدولية ومصالح الدول الكبرى تريد استمرار الصراع بين القوى الليبية حتى تصفية كل من الطرفين.

التكبالي كشف عن تسلل بعض الداعشيين في غرب ليبيا إلى تونس بعد شراء الأسلحة من ليبيا، مشيرًا إلى أن دول الجوار جميعها في تهديد من انتقال الإرهاب إليها وخاصة مصر.